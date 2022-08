"Tu es un colibri parce que, comme le colibri, tu mets toute ton énergie à rester immobile. Tu réussis à t'arrêter dans le monde et dans le temps, tu réussis à arrêter le monde et le temps autour de toi, et même parfois tu réussis à le remonter, à retrouver le temps perdu, tout comme le colibri est capable de voler à reculons. Et c'est pour cette raison qu'il fait si bon vivre près de toi". C'est ainsi que Luisa, la femme qu'il aime et qui ne cesse de lui échapper, s'adresse à Marco Carrera. Mais qu'advient-il d'un homme lorsque la passion et la tragédie s'invitent ensemble au coeur d'une nuit d'été ? Une virtuosité narrative époustouflante. Le Figaro littéraire. Une épopée pleine de surprises. Les Inrockuptibles. Un final qui nous essore le coeur. Elle. Un monument de beauté. Le Journal du dimanche. Prix Strega. Prix du livre étranger France Inter / Le Point 2021. Traduit de l'italien par Dominique Vittoz.