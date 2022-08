Chaque nuit, c'est pareil. Léon le petit pingouin a envie de faire pipi. Alors, il appelle : "Maman ! " Et Maman l'emmène jusqu'aux toilettes de l'igloo. Souvent, Léon se réveille une deuxième fois, et Papa se lève pour l'accompagner. Chaque matin Papa et Maman sont très fatigués. Alors, ils disent à Léon : "Tu sais mon Léon, pendant la nuit, les grands pingouins comme toi, ils vont faire pipi tout seuls. Tu vas essayer ? " "Euh ... Oui ! " répond Léon. La nuit est bien noire pour un petit pingouin de la banquise.