La BD qui t'aide à te concentrer et à mieux t'organiser

Face aux devoirs, aux leçons, aux contrôles qui s'enchaînent et aux notes qui tombent, il est souvent difficile de ne pas céder au stress... Cette bande dessinée souhaite t'aider en te donnant des conseils concrets : Gérer ton temps, tes objectifs scolaires et tes priorités au quotidien, être plus efficace. Comprendre pourquoi il est bénéfique de diminuer ton temps d'écran. Mais aussi apprendre la bienveillance envers toi-même, valoriser tes talents. Et ainsi dégager du temps pour te consacrer à ce que tu aimes faire vraiment ! Grâce à Inaya, Jimmy, Noah, Diane, Sacha, Mireille et surtout grâce à toi, réussir à l'école deviendra un jeu d'enfants !