Grille d'évaluation de l'autisme

Les professionnels s'occupant de personnes autistes trouveront dans cet ouvrage différentes publications de Geneviève Haag et du collectif qu'elle dirige, permettant d'approfondir le sens et l'intérêt de la grille EPCA (Evaluation Psychodynamique des Changements dans l'Autisme) qui aide à découvrir les grandes étapes de la construction du moi corporel telles qu'elles ont à être franchies par tout un chacun et à repérer les difficultés qu'y rencontrent les personnes autistes. Des articles d'auteurs ayant utilisé la grille dans des domaines particuliers viennent souligner et développer le caractère absolument original de cette grille dont l'utilité est grande pour les équipes de soin, les psychiatres, les psychothérapeutes, le milieu enseignant... Les origines de l'élaboration de cette grille et son évolution sont également retracées. Enfin les lecteurs y trouveront tous les tableaux de la grille ainsi qu'un manuel d'utilisation.