La vie savante. La question biographique dans les sciences humaines

L'ouvrage examine les formes et effets du retour de l'oeuvre sur la vie des savants et les caractéristiques de vies conduites par des oeuvres au sein d'un champ de savoir stratégique, celui des sciences sociales à terrain, et particulièrement l'anthropologie, l'ethnologie et la géographie. Il met en évidence que l'importance des situations de coupure (entre le terrain et le laboratoire, entre l'observation et l'écriture, entre la vie et l'oeuvre, parmi d'autres) engage un effort permanent de suture qui aboutit à des constructions biographiques particulières, tantôt très unifiées (quand la suture fonctionne et que l'oeuvre accorde la vie) tantôt très éclatées (quand la suture échoue et que l'individu se disperse dans des rôles multiples et en tension). L'ouvrage fournit ainsi aux historiens, sociologues et anthropologues des sciences humaines et sociales un outil robuste pour penser ensemble la vie et l'oeuvre, au-delà de l'anecdotisme ou de l'empire de la vocation, à partir de l'oeuvre de savants comme Pierre Bourdieu, Pierre Clastres, Marcel Mauss, Germaine Tillion ou Paul Vidal de la Blache.