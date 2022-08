Dessine-toi une carrière. 5 étapes pour (re)trouver sa voie, 2e édition

Comment savoir ce pour quoi vous êtes vraiment fait ? Comment vous reconnecter à votre vocation ? Quelles stratégies adopter pour y parvenir ? Du fait des nouveaux modes de travail (slashing, freelancing, solo-entrepreneuriat...), la reconversion ne concerne plus quelques travailleurs isolés mais devient un passage naturel dans les trajectoires professionnelles. Aussi, de plus en plus d'actifs cherchent avant tout à donner un sens à leur travail, en y alliant valeurs, talent et plaisir. Un guide pratique et " inspirationnel " pour oser prendre sa place et assumer son ambition, construit à partir de la méthodologie développée par l'auteur et enrichi de citations inspirantes, de challenges, d'exercices, mais aussi de cas et de témoignages de personnes reconverties. Pour tous ceux qui sont en quête de sens et cherchent à changer leur façon de travailler et d'harmoniser vie professionnelle et vie personnelle ! Equation de la réussite : Vocation + plaisir + stratégie + intuition = succès et épanouissement professionnel