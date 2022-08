Du désir au plaisir de changer. Coaching et management du changement, 5e édition

Comment réussir à changer ? Cet ouvrage de référence, vendu à plus de 50 000 exemplaires, rappelle notamment que le changement découle d'une nouvelle lecture de la réalité. Pour y parvenir, l'autrice préconise une approche systémique du changement, contre des solutions issues du mode linéaire et binaire de pensée qui provoquent et renforcent les résistances. Grâce à de nombreux exemples, schémas et références, l'autrice accompagne le lecteur vers la compréhension de ce qui sous-tend vraiment le changement : qu'il s'agisse de s'appliquer ces conseils à soi-même ou d'accompagner d'autres personnes. Ce livre s'adresse donc aux managers, aux coachs ainsi qu'à toute personne désireuse d'évoluer et de faire évoluer sa vie professionnelle et personnelle.