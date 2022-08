Les plus belles natures mortes de la préhistoire à nos jours

Saviez-vous que Brueghel, Manet, Braque, Van Gogh ont peint de sublimes natures mortes, hommage aux choses, au monde et au quotidien ? Longtemps déconsidéré, voire méconnu, le genre de la nature morte a fait connu pourtant de fascinants chefs-d'oeuvre : peintures hollandaises des 17e et 18e siècles, Cézanne et les impressionnistes, Juan Gris et Georges Braque. . . De l'Antiquité au XXe siècle, ce panorama nous fait découvrir ou redécouvrir quelques-uns des plus grands chefs-d'oeuvre du genre, au réalisme fascinant, et lève le voile sur des tableaux aux mille facettes. Une magnifique traversée de toute l'histoire de l'art, sous un angle original et inédit !