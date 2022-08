Calendrier Tu peux pas comprendre t'es pas un chat. Edition 2023

Sur chaque page détachable du calendrier, retrouvez une photo de chat et sa légende décalée rédigée par les auteurs de la page Facebook " Tu peux pas comprendre, t'es pas un chat ! " . Parcourez l'année de félin en félin, traversez les saisons au fil de leurs bêtises et profitez des espaces dédiés aux notes et aux prises de rendez-vous pour ne rien oublier ! Avec en plus : un calendrier annuel, la liste des jours fériés, les vacances scolaires, les phases de la lune, un mémo des anniversaires.