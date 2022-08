Télétravailler et bien manger sans craquer !. 40 recettes express et tous les conseils pour des pauses déj' saines et efficaces !

Fini les repas en livraison et les salades insipides ! Caroline propose 40 recettes de plats spécialement adaptés pour vos journées de télétravail : réutilisez vos restes de pâtes, de riz, de semoule, etc. pour préparer en quelques minutes un plat complet, gourmand et équilibré, sans jamais vous lasser ! Suivez également ses conseils et astuces pour apprendre à mieux gérer vos pauses déjeuners à la maison, éviter le grignotage et faire de vraies coupures loin des écrans.