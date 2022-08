Aujourd'hui en France, 20 millions de personnes souffrent d'une maladie chronique, dont on ne peut guérir et qui s'installent dans la durée. Ces maladies peuvent être très différentes : début aigu ou progressif, évolution rapide ou lente, traitement efficace ou absence de traitement, maladie douloureuse ou indolore, handicapante ou non invalidante, visible ou invisible... Pourtant, quand elles font irruption, les maladies chroniques ont pour point commun de tout changer : le regard sur soi, sur l'avenir, sur la santé, la relation aux autres, au travail... Comment gérer ce bouleversement tant psychique que physique ? Comment apprivoiser cette nouvelle vie ? Dans cet ouvrage, Marie de Bonnières, psychologue clinicienne, propose un accompagnement pour mieux vivre avec une maladie chronique. Au fil des chapitres, elle aborde les moments clés de la maladie : le diagnostic, les périodes de soin, la douleur... mais aussi les questionnements que celle-ci provoque : le rapport à soi-même et aux autres, le lien au corps, au temps, au travail... Grâce à des analyses éclairantes ponctuées d'exercices et de témoignages, cet ouvrage met des mots sur une situation qui remet tout en cause et aide à cheminer vers un véritable mieux-être. Il permet ainsi aux personnes directement concernées comme aux proches et aux aidants de se sentir véritablement épaulés.