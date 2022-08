Mes années chez ma nounou

Votre enfant se construit des souvenirs inoubliables chez sa nounou ! Premières découvertes, premiers jeux, premières rigolades... Consignez ses souvenirs chez sa nounou dans ce beau livre. Imprimez et collez ses plus belles photos, notez ses premiers mots et mettez ses dessins aux emplacements réservés. Profitez des mini-livrets, pochettes, flaps pour converser précieusement ces jolis moments.