A chaque génération. Bienvenue à New Sunnydale

Frankie Rosenberg n'a pas connu l'époque sombre où sa mère Willow, sa tante Buffy et leurs amis ont combattu le mal. Aujourd'hui, la vie à New Sunnydale est paisible, et Frankie tente simplement de survivre à sa deuxième année au lycée - et d'apprendre à utiliser ses pouvoirs pour rendre le monde meilleur. Mais tout bascule lorsqu'une attaque meurtrière menace la communauté des Tueuses, et Frankie se retrouve propulsée au coeur de l'action. Pas facile de prendre la relève, quand votre mère est l'une des plus puissantes sorcières au monde... Mais cette génération a besoin d'une Elue !