Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne

- Le texte intégral annoté - Des questionnaires d'explication linéaire pour se préparer à l'oral du Bac - Une présentation d'Olympe de Gouges et de son époque - Le genre de l'oeuvre et sa place dans l'histoire littéraire - Le texte de la Déclaration de 1789 - L'oeuvre et son contexte en images - Un dossier "Parcours" pour étudier les thèmes essentiels du parcours "Ecrire et combattre pour l'égalité" , complété d'un groupement de 5 textes - Un dossier "Spécial Bac" : sujets de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale corrigés