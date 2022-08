Gaston la licorne : Mes activités tout en papier. Découpe, plie, colle

Un cahier d'activités 100% papier et manuelles, avec un origami du doudou de Gaston, des marques pages à découper, des cartes postales à envoyer, des guirlandes à fabriquer, des mots doux à personnaliser et plus encore. Plus de 25 activités ! Incluses : 6 pages cartonnées prédécoupées et 2 planches de stickers.