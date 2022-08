Buffy contre les vampires Tome 6 : Les secrets de la tueuse

Depuis son arrivée à Sunnydale, Anya a joué un rôle clé dans la vie de Buffy. Mais son passé énigmatiques et sa mission cachent plus de mystères que ne l'imaginent ses alliés... Le Conseil des Observateurs en sait d'ailleurs bien davantage qu'ils ne voudront l'avouer aussi bien sur Anya que sur la Tueuse qui était là avant Buffy. Et alors que les secrets des Tueuses sont révélés, vous en apprendrez également davantage sur Faith. On entre ici dans la deuxième moitié de la série, le titre s'étant conclut aux Etats-Unis avec son tome 10. Ce tome compile des épisodes de la série régulière et un one-shot sur Faith.