Immortal Hulk Tome 10 : De l'enfer et de la mort

On les pensait morts, bannis, sous contrôle ou affaiblis. On se trompait. Les monstres gamma sont de retour et convergent vers New York. L'Immortel Hulk réclame vengeance et qui pourra l'arrêter ? Les Avengers peut-être ? Al Ewing (Empyre, Guardians of the Galaxy) signe l'incroyable conclusion d'une série qui a battu tous les records de popularité pour un titre consacré au Titan Vert. Pour marquer l'occasion, le dernier épisode, géant, est agrémenté d'une fresque sur huit pages dépliables ! Une nouvelle série démarrera en novembre sous la houlette de Donny Cates et Ryan Ottley.