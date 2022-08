Daredevil Tome 3 : Le roi de Hell's Kitchen

Daredevil s'est autoproclamé Caïd de New York après avoir violemment renversé Wilson Fisk. Un an plus tard, le héros a fait le ménage à Hell's Kitchen mais cela n'a fait que déplacer le problème. Il va devoir rendre des comptes à ses pairs, tandis que des ninjas s'en prennent directement à son alter ego Matt Murdock. a réédition des formidables épisodes de Brian Michael Bendis (Ultimate Spider-Man) se poursuit, explorant les conséquences sur la vie de Matt Murdock et de son entourage, maintenant que l'identité secrète de Daredevil a été dévoilée. Des épisodes cultes consacrés à l'Homme Sans Peur.