Je me détends. 40 jeux anti-stress autour de la respiration

La coach respiration est une technique de mieux-être fondée sur une approche scientifique des effets de la respiration. Voici 40 jeux issus de cette technique pour aider l'enfant à devenir plus calme et se sentir mieux grâce à des exercices d'inspiration et d'expiration. L'auteur les pratique dans les ateliers qu'il anime avec des enfants. Il forme également des enseignants à la coach-respiration afin qu'ils puissent utiliser eux-mêmes ces outils anti stress en classe. Chaque jeu peut se faire seul ou à plusieurs et avec la complicité du/des parent(s). Ils sont répertoriés en quatre catégories : Réveiller la respiration Ces jeux gagnent à être répétés au cours de la phase de jeu, voire dans la journée. Faire la locomotive pour libérer les tensions et faciliter l'apaisement... Développer la joie par le jeu La joie est la plus puissante source de motivation. Ces jeux respiratoires développent ainsi l'envie de jouer et de respirer. Massage des mains et des pieds pour libérer le diaphragme... Se dynamiser Respirer plus en profondeur vitalise le corps, un peu comme lorsqu'on pratique un sport. Du rire aux larmes : respirations pour éliminer le trop plein d'émotions... Retrouver son calme et se détendre La respiration est un outil puissant pour s'apaiser. Dessiner des arbres en chantant : libérer le souffle et se calmer... Sur chaque double-page, un encadré explique aux parents les bienfaits de l'exercice.