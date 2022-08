Ma bible de l'alimentation . Végétarienne, flexitarienne et végétalienne

LE GUIDE PRATIQUE COMPLET DU DEBUTANT FLEXITARIEN, VEGETARIEN ET VEGAN Nous cherchons tous à manger mieux. Et moins " animal ". Cette bible très pratique vise à répondre à toutes vos questions autour du végétarisme, du flexitarisme et aux façons d'y parvenir, tout en vous donnant les clés pour rester en bonne santé et conserver une alimentation équilibrée. - De Acné à Zona, choisissez les meilleurs aliments végétaux sur mesure pour vous soigner. - Pois, riz, lentilles, soja, algues, oléagineux, seitan, tofu, aquafaba... les 215 aliments indispensables de l'alimentation végétarienne. - 20 menus végétariens pour toutes les occasions. - L'art et la manière de devenir végétarien ou végan pas à pas : étapes, programmes sur mesure d'une journée (" pas le temps ", " sans stress ", " super-sommeil ", " anti-âge ") ou d'un week-end (" super-débutant ", " digestion sereine ", " antidiabète "...) pour progressivement se passer d'aliments d'origine animale. - Savoir remplacer le lait, les oeufs, la viande, le beurre, le miel... - 10 programmes sur mesure pour s'initier à une alimentation sans viande. - 150 recettes végétariennes faciles et délicieuses pour réinventer les grands classiques sans viande ni poisson.