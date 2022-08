Yoga kundalini du matin. Eveiller son énergie divine et sa puissance sacrée

Considéré comme le " yoga originel ", le yoga Kundalini est une pratique complète regroupant des postures de yoga, des mantras, des kriyas (série de postures dynamiques et purificatrices), de la méditation et des exercices de respiration spécifiques. Vous avez besoin d'une énergie particulière ou de clarté d'esprit pour commencer votre journée ? Vous souhaitez apporter plus de spiritualité à votre quotidien ? Les routines matinales proposées dans ce livre seront parfaites pour cela ! Au programme : 21 jours pour explorer l'énergie divine de la kundalini ; des séances d'environ 10 minutes la semaine et 30 minutes le week-end ; 3 vidéos bonus pour suivre les séances longues et une playlist pour accompagner vos mantras.