La route qui mène à toi

Dans la moiteur de Saïgon, une jeune femme est contrainte de se prostituer pour pouvoir élever son enfant. Fragile et d'une beauté saisissante, Trân déteste ce travail. Jusqu'au jour où elle rencontre un jeune homme et où ces deux êtres blessés par la vie tombent éperdument amoureux. Mais leur bonheur est éphémère. Au milieu des années 70, Saïgon est envahie par l'armée communiste et Trân doit quitter la ville en proie à la violence. Tandis qu'elle se réfugie à la montagne, l'homme qu'elle aime est emprisonné dans un camp de rééducation politique. L'espoir de se retrouver leur permet de survivre pendant les années de séparation. Pris dans la tourmente de l'Histoire, ils n'ont qu'une seule force : leur amour. Et cette force est plus grande que la folie des hommes prêts à sacrifier un pays entier pour des idées...