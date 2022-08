Le pavillion des secrets

Inde, 1935. A la mort de ses parents, des missionnaires anglais, Amelia se retrouve sans un sou. Elle quitte la confortable maison de Darjeeling pour trouver du travail au Rajasthan. C'est là qu'elle rencontre un officier anglais, Reginald Holden. Il est beaucoup plus âgé mais lui propose un mariage de convenance : Amelia pourra ainsi s'occuper du jeune fils de Reginald, un garçon attachant mais fragile, dont la mère est morte des années plus tôt. Et de son côté, Amelia sera à l'abri de la pauvreté. Dans les magnifiques paysages du Rajasthan, la vie est idyllique. Amelia découvre des lieux enchanteurs, comme ce merveilleux pavillon sur un lac où se baignaient autrefois les femmes des maharajahs, aujourd'hui abandonné et auréolé de mystère. Mais lorsque la guerre d'indépendance de l'Inde éclate, le monde d'Amelia s'effondre peu à peu. Elle découvre avec effroi la violence et les conditions imposées aux Indiens par les Britanniques. Et surtout, elle découvre que l'homme qu'elle a épousé n'est pas celui qu'elle avait imaginé et qu'il dissimule bien des secrets. La jeune femme est confrontée à un terrible dilemme et devra faire des choix pour reprendre sa vie en mains...