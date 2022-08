Nekogahara Tome 1

Dans un Japon autrefois ravagé par les guerres civiles, le chamouraï Norachiyo erre désormais sans maître, avec pour seuls compagnons le sabre et la clochette que ce dernier lui a laissés. Et tandis que les "domestiqués" s'enrichissent sous la coupe des êtres humains, lui seul semble encore posséder la fierté qui sied à un vagabond. Mais le passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui continue de le hanter et lorsque ses ennemis sortent de l'ombre les uns après les autres, Norachiyo réalise qu'il va devoir user de son sabre s'il veut trouver l'endroit où il pourra enfin reposer en paix...