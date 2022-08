Abattre l'Occident. La guerre culturelle est une menace mortelle

Dans ce livre, Douglas Murray pose la question suivante : si l'histoire de l'humanité est une histoire d'esclavage, de conquête, de préjugés, de génocide et d'exploitation, pourquoi les nations occidentales sont-elles les seules à en porter la responsabilité ? Il est devenu, explique-t-il, parfaitement bienvenu de célébrer les réussites des cultures non occidentales, mais évoquer leurs défauts et leurs crimes est considéré comme un discours de haine. Dans le même temps, il est bon de souligner les défauts et les crimes de la culture occidentale, mais célébrer ses grandeurs est considéré à nouveau comme un discours de haine. Au-delà de la saine auto-critique, on aboutit donc à une attaque de grande ampleur contre la civilisation judéo-chrétienne et ses fruits : raison, démocratie, science et progrès. Derrière les appels à la Justice s'exprime désormais la vengeance et sous les discours d'égalité, on entend de plus en plus clairement l'envie de discriminations. Menée par des universitaires malhonnêtes, des nations hostiles, des anti-racistes devenus racistes, des anti-colonialistes devenus conquérants, des minorités sexuelles devenues excluantes et des responsables religieux basculant dans la haine de leurs pays d'accueil, l'offensive ne doit pas être sous-estimée car elle met en danger la cohésion de nos pays. Il est temps de réagir et ce livre, en procédant à la déconstruction méthodique des arguments de l'adversaire, est un appel concret et argumenté à la défense des piliers de notre civilisation que sont le doute et la raison.