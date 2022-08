Almanach Au bonheur des chats. Edition 2023

Pour une année chacrément belle ! Chaque jour de la semaine, retrouvez : - la photographie d'un chat aussi mignon qu'amusant - des informations utiles et des anecdotes insolites sur votre félin préféré, - l'éphéméride, le lever et le coucher du soleil. Le week-end, découvrez : - des coloriages et des tutos pour apprendre à dessiner les chats, - des jeux pour tester vos connaissances, - des recettes pour régaler votre petit compagnon, - des conseils de comportementalistes A la fin de chaque mois, collez vos plus belles photos pour garder des souvenirs de votre année !