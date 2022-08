L'économie en sketchnotes. C'est facile !

Enfin un livre qui explique simplement l'économie, depuis les fondamentaux jusqu'aux notions plus complexes. La science économique est trop souvent une matière que l'on projette comme compliquée et, de ce fait, dévolue à certains connaisseurs. - Parce que l'éco est l'affaire de tous et que nous avons besoin d'en comprendre les mécanismes dans notre quotidien ; - que nous n'avons pas tous étudié l'économie ; - ou que nous avons simplement besoin d'une synthèse claire... Claire, Emilie et Boris, les auteurs, entendent ici rendre claire et accessible l'éco à l'aide de sketchnotes, pour nous permettre une approche visuelle et synthétique de chaque notion et concept.