L'île au bonheur. Hommes, atomes et cécité volontaire

" Ile au Bonheur ", en japonais, se dit Fukushima. Entre Hiroshima et Fukushima : la vie d'un physicien qui a l'âge du monde nucléaire. Entremêlant souvenirs et vulgarisation scientifique, Harry Bernas revient sur l'histoire de l'atome. Et s'interroge : comment les scientifiques ont-ils vécu les conséquences de leurs recherches ? Quels effets eurent-elles sur la science elle-même et son élaboration ? Peut-on réellement distinguer nucléaire civil et nucléaire militaire ? Enfant de la guerre froide, le nucléaire japonais a été lancé par le président Eisenhower comme la principale vitrine exportatrice de sa politique " Atoms for Peace ". Son objectif ? Habituer le monde à vivre sous menace radioactive. Une menace dont Poutine est venu nous rappeler récemment la glaçante perspective. Comment les scientifiques peuvent-ils assumer cette potentielle compromission avec des pouvoirs de mort ? Harry Bernas dénonce ici l'attitude qui consiste à laisser tomber le rideau noir de la cécité volontaire...