Les hiéroglyphes égyptiens

L'Egypte antique est inséparable de l'écriture hiéroglyphique, élégante et majestueuse, qui a symbolisé à elle seule la vallée du Nil aux yeux de l'Occident pendant plus de deux mille ans. Si Champollion déchire, en 1822, le voile de mystère qui les enveloppait, la fascination qu'exercent les hiéroglyphes est restée intacte. Au-delà de leur beauté formelle, Jean Winand nous guide pas à pas pour percer les sens des hiéroglyphes. Il décortique le fonctionnement de cette écriture et montre les évolutions de ses différents systèmes depuis le IVe millénaire avant J.-C. jusqu'à l'époque gréco-romaine. L'aventure de son déchiffrement est aussi l'occasion d'une plongée dans l'histoire d'une des langues les plus anciennes, au plus près des origines de l'écriture.