Elle peut être visible et observable par l'entourage, plongeant celui qui en est victime dans l'embarras ; elle peut aussi passer inaperçue, tout en faisant souffrir intérieurement. Elle peut s'étendre à presque toutes les situations du quotidien, ou ne concerner qu'un ou deux aspects très spécifiques de notre vie. Elle signe parfois une personnalité empreinte de réserve voire d'inhibition. Si chacun a ressenti au moins une fois dans sa vie ce qu'est la timidité, ses manifestations sont extrêmement variées. Son image d'une difficulté bénigne, voire charmante, doit être combattue et dénoncée, tant l'anxiété sociale est un problème fréquent et source de souffrance. Cet ouvrage définit la timidité, en explicite les mécanismes complexes et présente les différentes manières de la traiter.