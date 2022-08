"Aucun cri ne saurait me sauver de moi-même. Un tournesol se dresse devant moi, mais son coeur est encore différent, il est vide, ou plutôt il est plein d'un creux, une nichée d'étoiles tourne en son centre, un petit cosmos, j'y plongerais bien la tête la première". Un matin de décembre, que feriez-vous si, à la place de la neige, une nature luxuriante et très inhabituelle se dressait subitement, comme pour mettre l'humanité à genoux, là tout autour de vous ? Grégory Huck est tout à la fois : écrivain, peintre, éditeur. Par cette nouvelle dystopique, l'auteur nous plonge dans une saisissante ode à la nature, et la poésie d'un monde désaxé. Son redoutable imaginaire cherche à défier notre réalité, peut-être afin de soulever nos consciences, nous rappeler dans quel miracle terrestre nous vivons.