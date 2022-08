Les Mythics Tome 16 : Orgueil

Shade laisse les commandes au Mal pour éliminer définitivement nos héros ! Grâce à Méduse, le péché d'orgueil, il piège les Mythics dans le labyrinthe d'un jeu télévisé infernal où, privés de leurs pouvoirs et à la merci des votes des téléspectateurs, ils devront redoubler d'intelligence et de solidarité pour en sortir vivants et confronter celui qui tire les ficelles de ces attaques incessantes.