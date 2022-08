Histoires à la carte : Un tableau trop bavard

Ce matin, alors que la maîtresse écrit au tableau, celui-ci se met à parler : "Hé, retourne-toi vite, Yoann fait des grimaces ! " La maîtresse n'en revient pas, mais, pas d'erreur, c'est bien le tableau qui vient de parler. Un tableau qui parle, c'est impossible ! Et pourtant... Une histoire pleine de rebondissements Que se passerait-il si le tableau pouvait parler ? Il y a de quoi éveiller la curiosité et en étonner plus d'un ! Voilà la question à laquelle répond avec humour cette "Histoire à la carte". Tantôt allié des élèves, tantôt confident de la maîtresse, ce tableau cache bien des secrets, et les enfants sont bien décidés à les découvrir. Un concept interactif avec trois fins alternatives Bernard Friot offre un concept ludique et interactif en proposant un début et trois fins possibles ! Voilà de quoi donner l'envie de lire de façon amusante à travers une série qui permet au lecteur de choisir sa fin préférée. Mais aussi d'explorer les différentes possibilités de l'histoire, voire même d'en imaginer de nouvelles pour s'approprier le livre. Un concept donc idéal pour aller plus loin dans sa lecture, seul ou à partager !