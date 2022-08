Les aventuriers de la carotte perdue. Le paradis, c'est ici !

Ils ont 8 ans, ils sont jumeaux, adorent l'aventure, rire, bricoler, pas trop étudier, faire des farces, jouer dans la piscine des voisins... bref, des potes de rêves ! Mais c'est quoi alors cette histoire de carotte perdue ? C'est toute l'aventure qu'ils vont vivre en nous faisant rire sur chaque gag du quotidien d'une famille de locavores ! Stop, ne stressez pas, c'est pas un nouveau nom de monstres, même si on pourrait le croire... C'est même un concept simple et ultra-tendance : Anto et Juju tentent durant un mois avec leurs parents de consommer local donc rien qui soit produit au-delà de 200 km à vol d'oiseau de la maison. Mais bon, quand on est fan de chocolat, c'est pas si simple de mettre en pratique ce qui serait idéal pour la planète... et puis le café, le matin, c'est essentiel pour les parents, non ?