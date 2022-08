La vie compliquée de Léa Olivier Tome 2 : Rumeurs

Léa, 14 ans, a connu la pire rentrée de sa vie : catapultée dans une nouvelle école, dans une ville inconnue - Montréal ! -, Léa s'est sentie un peu perdue loin de sa meilleure amie et de son copain... D'autant que ça ne s'est pas trop bien fini avec lui, l'épreuve de la distance s'étant révélée insurmontable. Un peu meurtrie pas la fin de son histoire avec Thomas, Léa commence tout juste à prendre ses marques et à sortir de sa coquille quand démarre ce nouvel opus de La vie compliquée de Léa Olivier. Toujours très proche de Marilou, elle lui raconte tout ou presque par mails et chats interposés. Mais elle peut aussi compter, désormais, sur l'amitié d'Annie-Claude, de Jeanne et d'Eloi, qui l'aident à s'intégrer malgré les chicanes et les coups bas des filles populaires du lycée, et plus particulièrement de Maud, la plus peste d'entre elles. Quant à son frère Félix, il est égal à lui-même : beau gosse et faussement désinvolte, il fait des ravages dans les rangs des filles de l'école - et jusque dans la gang des Nunuches... les ennemies de Léa, justement.