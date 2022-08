Entre deux étoiles Tome 2

Les contraires s'attirent Quelques semaines avant sa grande première, Scarlet part en représentations à New York, pleine de doutes et de questionnements sur Scar. Les deux protagonistes réussissent à trouver une certaine harmonie mais leur idylle naissante fait jaser le milieu de la danse et de la chanson. Les journalistes, les interview, les yeux braqués sur eux continuellement auront-ils raison de leur amour ? Entre projets de carrières, déconvenues et quiproquos, les deux stars de la scène pourront-ils réussir à trouver leur équilibre ?