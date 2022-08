L'expédition rocambolesque du professeur Schmetterling

Des neiges éternelles aux grottes les plus profondes, des jungles luxuriantes aux déserts arides... le professeur Schmetterling est prêt à tout traverser pour débusquer le Levana, ce mystérieux papillon que la communauté scientifique pense disparu. Disparu ? Que nenni ! Le savant n'y croit pas. Accompagné de son fidèle oiseau parleur, armé d'une épuisette et d'un carnet à dessins, Schmetterling claque la porte de son étude... et EN AVANT L'AVENTURE !