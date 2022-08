L'artiste à mi-temps

Jeune artiste... aïe ! Précaire... sans blague ! Peu adapté au "monde du travail" ... ben tiens ! Vous connaissez le topo par coeur ? Pas autant que Timothée qui, depuis sa sortie d'école d'art, maîtrise sur le bout des doigts les démarches administratives labyrinthiques de Pôle Emploi ou de la CAF. De guerre lasse - et parce qu'il faut bien manger - il signe un contrat d'assistant pédagogique dans un lycée professionnel en Moselle. Le choc culturel est dur : catapulté figure d'autorité il se confronte à des adolescents eux-mêmes peu motivés à l'idée de travailler et encore moins par ses ateliers artistiques. Tiraillé entre l'envie de glander comme eux et de les aider, Timothée débute sa quête pour essayer de trouver tant bien que mal un sens au "travail" et redevenir peu à peu au contact des élèves un artiste "à plein temps" .