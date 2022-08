Une journée de liberté

Comme tous les campagnols Choms va à l'école. Le regard rivé sur son maître Cropmirette il écoute la leçon du jour : la durée de la vie. Soit deux ans pour leur espèce - plus qu'un papillon mais bien moins qu'un arbre... Choms comprend alors que chaque instant est important. Il décide de partir vivre sa première journée de liberté. Porté par une force joyeuse il rencontre d'abord une coccinelle qui l'incite à rentrer et une pierre qui l'encourage à pousser plus loin. Qui croire ? Que choisir ? Le candide Choms croisera ainsi toutes sortes de personnages connaîtra de petites peurs mais aussi de grands bonheurs qui l'inviteront à réfléchir. Et feront de lui un nouveau campagnol à l'heure de retourner sur les bancs de l'école !