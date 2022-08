Peintre, sculpteur, architecte, scientifique... Tous les talents de Léonard de Vinci lui donnèrent la réputation de génie universel. Né en 1452 dans le petit village de Vinci, près de Florence en Italie, le jeune Léonard montre très tôt un esprit vif et observateur. Esprit libre et novateur, c'est un touche-à-tout qui se perfectionne dans toutes les disciplines possibles. Il développe notamment de nouvelles techniques de peinture qui influenceront des générations d'artistes. Mais outre les arts, les sciences le passionnent également. Tous ses manuscrits montrent à quel point Léonard de Vinci est un précurseur, que ce soit en anatomie, en physique ou en géologie. Il s'éteint en France, laissant derrière lui l'une des oeuvres les plus emblématiques de la Renaissance : la célèbre Mona Lisa.