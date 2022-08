Cahier d'activités Dior

40 pages pour écrire, colorier, coller, inventer, rêver et s'émerveiller de l'univers fabuleux de Christian Dior ! Christian Dior est né en 1905 en Normandie. Il ouvre sa maison de couture au 30, avenue Montaigne, à Paris, en 1946, et la dirige jusqu'à sa mort, dix ans plus tard : quelle carrière fulgurante ! La Maison va perdurer bien au-delà des frontières de la France, grâce à l'immense talent de ses successeurs. Saison après saison, le style Dior se réinvente et incarne l'élégance absolue ! Une maison de couture, c'est une idée, un croquis, une ligne, une collection. Ce sont des ateliers, des couturières, des mannequins. Des clientes et des clients. Mais avant tout, c'est une maison : celle d'un homme et de son héritage. Ce cahier d'activités offre 40 pages pour écrire, colorier, coller, imaginer, inventer, rêver et s'émerveiller de l'univers fabuleux de Dior. Un magnifique support pour l'enfant comme l'adulte, novice ou passionné, pour mieux connaître l'univers de la haute couture.