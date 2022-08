Vous connaissez la rue Verte ? Non ? Eh bien, suivez le guide ! N'attendez plus : venez rencontrer les habitants de la rue Verte ! Vous allez adorer Pépé Raoul et son chien, Rillettes, qui détient à ce jour encore le record de vidage de pot de rillettes ; Fauve et Léa, qui travaillent dans le cinéma et s'aiment grand comme ça ; Joachim, le facteur qui collectionne les timbres et les anecdotes... La description d'un point de vue enfantin de tous ses drôles d'habitants, de leurs histoires du quotidien, drôles et parfois moins, fait de cette rue vivante la peinture d'un paysage urbain moderne dans lequel chacun peut se reconnaître. "La rue next door ! "