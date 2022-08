Histoire. Concours commun des IEP, 6e Edition 2022-2023

Le tout-en-un pour réussir l'épreuve d'histoire du concours commun des IEP en 2023 et 2024 ! Le concours commun des IEP attire chaque année davantage de candidats. L'épreuve d'histoire nécessite une préparation méticuleuse qui va au-delà des contenus dispensés en classes de première et de terminale. Elle demande d'établir des ponts entre des notions souvent abordées de manière fractionnée au lycée. Pour répondre à ces besoins, ce livre propose : - une méthode pas à pas assortie de conseils ; - tout le cours en 40 fiches pour maîtriser le programme officiel de l'épreuve "Les relations entre les puissances et les modèles politiques des années 1930 à nos jours. Histoire politique, sociale et culturelle de la France depuis les années 1930" ; - les 60 figures historiques clés ; - + de 150 documents historiques et notions à connaître ; - les 200 dates à retenir ; - 10 sujets blancs corrigés - OFFERT en ligne : 10 sujets blancs supplémentaires corrigés, 175 QCM interactifs et 35 synthèses à compléter.