Communication essentielle du français A2

Vous souhaitez progresser en français et vous sentir à l'aise pour communiquer en toutes situations ? Ce guide est fait pour vous ! Riche, pragmatique et illustré, il vous aidera à améliorer votre expression à l'oral comme à l'écrit. L'ouvrage comprend : - l'essentiel des façons de dire dans les trois registres de langue (standard, soutenu, familier) - 75 dialogues-modèles pour illustrer et mémoriser es phrases-clés de la vie quotidienne et professionnelle, - une sélection des codes culturels francophones et les expressions les plus courantes. Cet ouvrage fait partie de la collection 100% FLE, la collection pour progresser en français, 100% pratique, 100% actuelle !