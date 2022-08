Inoubliable Grace de Monaco

Elle disait : "Il y a des êtres qui ne s'éteignent jamais". La formule pourrait s'appliquer à elle-même : le rayonnement de Grace de Monaco (1929-1982) ne disparaîtra jamais, car son souvenir est resté gravé dans nos coeurs. Authentique star en quelques films, vedette couronnée par un Oscar, actrice fétiche d'Alfred Hitchcock, qui sut mettre en valeur sa distinction, sa classe et sa beauté, Grace Kelly rencontra le prince Rainier au festival de Cannes en 1955. En secret, puis aux yeux du monde, la romance est devenue un vrai roman d'amour. Fidèle à ses amis et anciens partenaires, Grace de Monaco est une femme gaie, directe et généreuse. Son action sociale est la première à être aussi efficace, sérieuse et suivie, ouvrant la voie à l'humanitaire sans gadget ni bluff . C'est aussi une femme pleine d'humour, qui fait face à l'adversité. Jean des Cars signe ici la biographie, enlevée et forte, d'une grande dame, que l'écrivain Anthony Burgess comparait à une déesse et dont Cary Grant répétait : "Elle nous manque". Jean des Cars est l'historien des grandes dynasties européennes et a publié plusieurs biographies et récits de référence. Parmi ses derniers ouvrages parus : le Dictionnaire amoureux des monarchies (Plon/Perrin, 2019) ; Des couples tragiques de l'histoire (Perrin, 2020) ; Au coeur des royautés (Perrin, 2021) ; Elizabeth II, la reine - édition du jubilé de platine - et Pour la Reine : hommage à Elizabeth II (Perrin, 2022).