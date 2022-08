Garde le silence

Le corps d'un jeune migrant lituanien est retrouvé pendu à un arbre dans une banlieue populaire de Londres. Pas de signe de lutte, aucun indice qui pourrait infirmer la thèse du suicide. Sauf peut-être ce mot retrouvé accroché sur le pantalon de la victime : "Les morts ne peuvent pas parler". L'inspectrice Manon Bradshaw, toujours aussi attachante et mordante dans ses réparties, se retrouve chargée d'une enquête pour homicide. Entre une communauté lituanienne mutique et des Anglais de plus en plus hargneux à l'égard des travailleurs immigrés, la partie s'annonce délicate.