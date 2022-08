Le pays des ombres

"Le plaisir de la destruction nous avait amenés à nous connaître, Mansour et moi, et il avait déployé dans notre imagination l'idée d'un double qui faisait correspondre à la réalité le monde étrange des rêves. Chaque circonstance avait voulu sceller notre amitié ; peut-être la drogue, plus que tout le reste, par l'exigence de sincérité qu'on avait voulu lui opposer". De la prison dans laquelle il purgeait une peine de quatre ans, mon ami Mansour m'a un jour écrit avoir été envoûté par un féticheur quelques années plus tôt. A la fin de sa lettre, il me demandait si je pouvais partir à sa recherche pour lever le sortilège. Les amitiés issues des squats de crackmans ont décidément une valeur hors du commun. De la toxicomanie à l'emprisonnement, cette quête devait me mener aux confins de l'Afrique. Traversant la brousse et les forêts de son pays natal, l'esprit mystique des lieux m'amena à ce qui pourrait le délivrer. Après dix-sept ans d'absence, il revint cultiver la terre dans son village et retrouver la part de lumière en lui. A mon tour, fatigué de lutter dans une histoire devenue absurde, j'allai lui demander de me transmettre cette connaissance qui guérit l'esprit. Au coeur des ténèbres, à la manière d'un Joseph Conrad, le narrateur nous entraîne avec lui, de surprise en surprise.