Il y a des siècles, les peuples scandinaves élaborèrent des alphabets simples composés de runes. Bien davantage que de simples lettres, chaque rune possède un symbolisme et une magie qui lui sont propres. Etroitement associées aux dieux Ases - le clan d'Odin, de Thor, de Freya et autres figures mythiques du panthéon nordique - les runes nous transmettent des messages secrets et des énergies mystiques. Avec ce livre, découvrez vous aussi la signification et la magie que recèlent les 24 symboles qui composent l'alphabet runique du Vieux Futhark. Apprenez à utiliser les runes pour prédire l'avenir et profiter pleinement de leurs pouvoirs magiques ! En bonus : un poster qui vous livrera les informations clés de chaque rune.