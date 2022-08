Les animaux dénaturés

1947... un journaliste godiche participe à la découverte d'une nouvelle espèce tenant autant de l'Homme que des grands singes. Douglas Templemore prendra tous les risques pour déterminer si les "Manus" sont humains et les protéger de la sauvagerie de leurs cousins Homo sapiens... Hélène Bruller et Joseph Falzon réinventent en comédie - entre Indiana Jones et les Monty Python - un roman culte de Vercors.