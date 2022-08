L'histoire de France en BD : Henri IV et les guerres de Religion

Prince du sang élevé par un père catholique et une mère protestante, Henri de Bourbon n'aurait jamais dû devenir roi. Le royaume est alors bousculé par la Réforme de Luther et Calvin, et épuisé par d'innombrables massacres. Pourtant, c'est dans ce terrible contexte qu'Henri IV monte sur le trône en 1594. Quatre ans plus tard, il signe l'édit de Nantes, qui met fin à 36 ans de guerres civiles et instaure la tolérance comme principe fondateur de son règne. Cette bande dessinée vous plonge au coeur des guerres de Religion et de la vie du "bon roi" Henri IV, une période marquante de l'histoire de France.